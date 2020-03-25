دوريات للجيش والقوى الأمنية في شبعا لتطبيق حظر التجول

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، عن تسجيل دوريات راجلة ومؤللة للجيش اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​ و​أمن الدولة​ في شوارع ​بلدة شبعا​ في هذا الوقت، بمؤازرة عناصر من شرطة البلدية وتطلب من المواطنين عدم التجوال وملازمة منازلهم إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم من ​فيروس كورونا​، وذلك تطبيقاً لقرار ​مجلس الوزراء​ اللبناني القاضي ب​حظر التجول​ إلا عند الضرورة القصوى، حيث طلبت من ​القوى الأمنية​ المساعدة. إضغط للمزيد

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