دوريات للجيش والقوى الأمنية في شبعا لتطبيق حظر التجول

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، عن تسجيل دوريات راجلة ومؤللة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة في شوارع بلدة شبعا في هذا الوقت، بمؤازرة عناصر من شرطة البلدية وتطلب من المواطنين عدم التجوال وملازمة منازلهم إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بحظر التجول إلا عند الضرورة القصوى، حيث طلبت من القوى الأمنية المساعدة.
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