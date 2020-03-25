لو شركوتيه عون: تم إقفال فرعنا في سد البوشرية لتنظيم التسوق

أوضحت إدارة "شركة لو شركوتيه عون غروب ش.م.ل."، في بيان، انه "يتم تداول أخبار مغلوطة ومفبركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف التشهير والإساءة، بعد التدقيق في هذه ​الأخبار​ وبالتنسيق مع ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ و​مصلحة حماية المستهلك​، التي تقوم بشكل دوري ويومي ومستمر بالمراقبة، تبين أن هذه الأخبار عارية عن ​الصحة​"، مشيرة الى انه "وبطلب من ​قوى الأمن الداخلي​ ولإتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع الإكتظاظ ولتجنب الإزدحام، تم إقفال فرعنا في ​سد البوشرية​ لتنظيم التسوق، على أن يصار الى إعادة فتحه صباح اليوم التالي، في 26 آذار 2020"، راجية من زبائنها الكرام "تفهم هذا التدبير، حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين لديها".

ودعت الادارة زبائنها الكرام الى "توخي الحذر والدقة، وعدم تصديق أي خبر قبل التأكد من صحته، لأنه يدخل ضمن عملية التشهير ونشرالمعلومات المغلوطة، مع إحتفاظها بكامل حقوقها بملاحقة كل من يعمل على النشر أو التداول بأي وسيلة إعلامية كانت بخبر مغلوط متعلق فيها، قبل التأكد من صحته".