أوضحت إدارة "شركة لو شركوتيه عون غروب ش.م.ل."، في بيان، انه "يتم تداول أخبار مغلوطة ومفبركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف التشهير والإساءة، بعد التدقيق في هذه الأخبار وبالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك، التي تقوم بشكل دوري ويومي ومستمر بالمراقبة، تبين أن هذه الأخبار عارية عن الصحة"، مشيرة الى انه "وبطلب من قوى الأمن الداخلي ولإتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع الإكتظاظ ولتجنب الإزدحام، تم إقفال فرعنا في سد البوشرية لتنظيم التسوق، على أن يصار الى إعادة فتحه صباح اليوم التالي، في 26 آذار 2020"، راجية من زبائنها الكرام "تفهم هذا التدبير، حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين لديها".
ودعت الادارة زبائنها الكرام الى "توخي الحذر والدقة، وعدم تصديق أي خبر قبل التأكد من صحته، لأنه يدخل ضمن عملية التشهير ونشرالمعلومات المغلوطة، مع إحتفاظها بكامل حقوقها بملاحقة كل من يعمل على النشر أو التداول بأي وسيلة إعلامية كانت بخبر مغلوط متعلق فيها، قبل التأكد من صحته".
كانت هذه تفاصيل خبر لو شركوتيه عون: تم إقفال فرعنا في سد البوشرية لتنظيم التسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.