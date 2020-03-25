بو عاصي: على وزيري الداخلية والعدل كشف ملابسات جريمة الحايك

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن "هناك جهة واحدة مخولة في كل مجتمع، أن تتهم او تحاكم او تنفذ، وفي حالتنا هو الدولة اللبنانية، وهي الوحيدة التي يمكنها ان تتهم شخصا معينا وتحاكمه وتنفذ الحكم، كما فعلت سابقا مع المواطن والمعاون الاول في قوى الامن الداخلي انطوان الحايك".
وفي حديث تلفزيوني، لفن بو عاصي، ان "أي جهة غير الدولة تتهم وتحاكم وتنفذ حكم إعدام، يمكن ان نعتبرها مافيا او جهة قاتلة، لا جهة تحقق العدالة، فعندما يدخل أحدهم بكاتم للصوت ويقتل او يغتال او يصفي مواطنا لبنانيا بريئا، حتى تثبت إدانته من قبل القضاء اللبناني حصرا، يكون قد أقدم على القتل بظروف وحشية وجبانة، وعلى وزارة العدل ممثلة بالوزيرة ماري كلود نجم، ووزارة الداخلية ممثلة بالوزير محمد فهمي، كشف ملابسات هذه الجريمة، وإحالة المسؤولين عنها أمام القضاء".
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