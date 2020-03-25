أبو شرف طلب من أطباء العيادات الخارجية التزام تدابير السلامة العامة

أعلن نقيب الأطباء البروفسور ​شرف أبو شرف​، في بيان، عن "اصداره تعميم إلى الأطباء العاملين في العيادات الخارجية، طلب إليهم فيه وحرصاً على ​السلامة العامة​، التقيد بقرارات ​وزارة الداخلية والبلديات​ لناحية الدوام ومواعيد فتح العيادات، وتأمين التدابير الوقائية التي توفر الحماية للطبيب والمريض والعاملين معه في العيادة على السواء، والحرص على عدم اكتظاظ المرضى في العيادات، وتأجيل الحالات الباردة والتي تتحمل التأجيل، والاهتمام بالحالات الطارئة فقط، وتلك التي تتعلق ب​فيروس كورونا​ بشكل خاص، في المرحلة الحالية".

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