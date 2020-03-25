بلدية ارزاي: ثبت لدينا وجود حالة كورونا مؤكدة لشخص من البلدة

أعلنت بلدية ارزاي الجنوبية بأنه "قد ثبت لدينا وجود حالة ​كورونا​ فيروس مؤكدة لشخص قد تردد الى البلدة بتاريخ سابق لذا نطلب من اهلنا الاعزاء الالتزام في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى القصوى ومراجعة الدكتور وائل متيرك على الرقم 70778018 في حال ظهور أي عارض حرارة أو سعال أو ضيق في ​التنفس​ أو إلتهاب حنجرة".

وأشارت ​البلدية​ في بيانها إلى أن "الشخص المصاب هو من بلدة إرزي ويقيم مع ذويه في بلدة كيفون ولم يتردد الى البلدة منذُ أكثر من عشرين يوماً، بإسم البلدية وأهالي البلدة الكرام نتمنى للأخ العزيز الشفاء العاجل".