الراعي واصل تلاوة صلاة المسبحة الوردية: مدعوون الى تغيير نمط الحياة

أعتبر ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، خلال صلاة الأبانا تزامنا مع صلاة ​البابا فرنسيس​ التي دعا إليها لمواجهة "أيام المحنة التي ترعب البشرية بتهديد وباء ​كورونا​، اننا "مدعوون الى تغيير نمط ​الحياة​، فكل شيء تغير، وعلينا ان نتعلم من كل ما يحصل، وألا نعتبره شيئا عابرا".

شدد الراعي على انه "يجب ان نعتبر ان ما يحصل هو هزة كبرى ومناسبة لدعوة كل إنسان لكي يعود الى نفسه والى الله الطبيب الأزلي بروح التوبة وبطي صفحة الماضي في عائلاتنا ومجتمعاتنا ووطننا، فلا يمكننا بعد انتهاء هذه ​الأزمة​ أن نعود الى نمط حياتنا القديم، بل يجب أن نغير حياتنا الروحية نحو الأفضل تجاوبا مع رحمة الله علينا".