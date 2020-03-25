إضاءة مزار سيدة لبنان بحريصا بالعلم اللبناني تضامناً مع اللبنانيين بحربهم على الكورونا

أضاء القيّمون على مزار سيدة لبنان في حريصا، المزار بالعلم اللبناني، حيث بدت كأنها ترتدي لباساً على شكل العلم اللبناني، وذلك تضامنا مع اللبنانيين في حربهم على فايروس الكورونا".
وفي السياق توجه "الخليج 365" الشكر لرئيس دير مار شربل بحاريصا الاب ايلي قرقماز، الذي خصّ "النشرة" بالصورة المرفقة بالخبر.
هذا وكانت "النشرة"، قد لفتت في وقت سابق انه يتم تجهيز المزار بإضاءة خاصة الليلة، ويقع مزار سيدة لبنان في بقعة جغرافية تتميز بمناظر خلابة وعمره يزيد عن مئة عام، هو من أجمل مواقع لبنان الدينية والسياحية. فالمزار يحتل مكانًا في احراج صنوبر، يطل على خليج جونيه. وقد ادرجته وزارة السياحة معلمًا مهمًا من معالم السياحة اللبنانية، وهو يشجع السياح العرب والاجانب على زيارته.
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