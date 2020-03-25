التجارة العالمية: التبعات الاقتصادية لكورونا ستكون أصعب من أزمة 2008

أشار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، إلى أن التنبؤات الحالية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ستكون أكبر من تبعات أزمة العام 2008 الكبيرة.
وأكد أزيفيدو في تصريح صحفي أن "التنبؤات الأخيرة تشير إلى هبوط اقتصادي وخسارة فرص عمل أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات".
ولفت أزيفيدو إلى أن التنبؤات المفصلة غير متاحة في الوقت الراهن، لكن الخبراء الاقتصاديين في المنظمة يتوقعون "تراجعا حادا للغاية في التجارة على مستوى العالم".
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