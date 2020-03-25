التجارة العالمية: التبعات الاقتصادية لكورونا ستكون أصعب من أزمة 2008

أشار المدير العام ل​منظمة التجارة العالمية​ روبيرتو أزيفيدو، إلى أن ​التنبؤات​ الحالية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن ​فيروس كورونا​ المستجد ستكون أكبر من تبعات أزمة العام 2008 الكبيرة.

وأكد أزيفيدو في تصريح صحفي أن "التنبؤات الأخيرة تشير إلى هبوط اقتصادي وخسارة فرص عمل أسوأ مما حدث خلال ​الأزمة المالية العالمية​ منذ 10 سنوات".

ولفت أزيفيدو إلى أن التنبؤات المفصلة غير متاحة في الوقت الراهن، لكن الخبراء الاقتصاديين في المنظمة يتوقعون "تراجعا حادا للغاية في التجارة على مستوى العالم".