سلطات فرنسا: سنسحب جميع قواتنا من العراق بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات في فرنسا أنها تقوم بسحب جميع قواتها من العراق بسبب تفشي فيروس كورونا، يأتي ذلك بعد أن أعلن العراق، مغادرة القوات الفرنسية العاملة بالبلاد ضمن التحالف الدولي ضد داعش "بناء على اتفاقات مع بغداد".
وتنشر فرنسا، العضو في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، نحو 200 عسكري في العراق، بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان الفرنسية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، قوله إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، بناء على اتفاقات مع الحكومة".
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