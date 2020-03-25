البرلمان البريطاني يعلق اعماله باكرا بسبب كورونا

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لندن: قرر البرلمان البريطاني انهاء اعماله باكراً الأربعاء بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل اسبوع من موعد توقفه لعطلة الفصح.

وأعلن مجلس العموم على صفحته على تويتر انه "وافق على تقديم عطلة الفصح وسينعقد مرة أخرى في 21 نيسان/ابريل 2020".

وصرح وزير الاسكان روبرت جينريك لبي بي سي في وقت سابق ان القرار "منطقي" نظرا لحالة الاغلاق في البلاد للمتاجر والخدمات غير الأساسية، والأمر الحكومي للناس بالبقاء في منازلهم.

وقال "يجب ان يكون البرلمان قدوة" مضيفا ان من المهم كذلك حماية الموظفين من الاصابة بالفيروس.

غير أنه قال انه "متأكد من ان البرلمان سيعود بعد عطلة الفصح" مؤكدا على أهمية مراقبة النواب للحكومة.

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وطرحت الحكومة امام البرلمان قانون طوارئ يمنحها سلطات لإجبار الناس على البقاء في منازلهم هذا الأسبوع، ويتوقع أن يصبح قانوناً الأربعاء.

وقبل أن يبدأ النواب بالعودة الى منازلهم، تواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون لآخر مرة مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن الذي من المقرر أن يتنحى عن زعامة الحزب قبل عودة البرلمان الى الانعقاد.

وسيتم الاعلان عن زعيم جديد للحزب في 4 نيسان/ابريل ويتوقع أن يكون كير ستارمر الأوفر حظاً.



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