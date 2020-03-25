ألمانيا: نتيجة ثاني فحص كورونا لميركل جاءت سلبية

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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان اليوم الأربعاء (25 مارس/آذار 2020) إن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية، وإنها ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل.

وتعزل ميركل نفسها وتعمل من منزلها بعدما تلقت لقاحا من طبيب يوم الجمعة الماضي تبين لاحقا أنه مصاب بالفيروس. وأضاف المتحدث "تواصل المستشارة العمل من العزل المنزلي".

وتلقت ميركل التي تتولى منصبها منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما وحتى 2021 كحد أقصى، رسائل تعاطف عدة منذ إعلان دخولها الحجر الصحي.

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