827 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

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أحصيت أكثر من ستين ألف اصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد رسمياً الاربعاء في الولايات المتحدة بينها 827 وفاة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
وفي التوقيت نفسه الثلاثاء، أحصت الولايات المتحدة 600 وفاة بالفيروس. وسجلت غالبية الوفيات في نيويورك، البؤرة الجديدة للوباء.
وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الاكثر تضرراً بكوفيد-19 بعد الصين وايطاليا.
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