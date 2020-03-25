شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان يستغل فيروس كورونا لتحقيق الأرباح على حساب الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة بحزب الشعب الجمهوري جوليزار بيتشار قاراجا، إن الشعب تمكن من إثبات حدوث انتهاكات مثل مناقصة قناة إسطنبول، والاتفاقيات النووية، والبناء المستمر ببحيرة جولو وغيرها من المناقصات الآخرى.

ونقل موقع تركيا الآن عن قاراجا قولها إنه في حين تتوقف الحياة في العالم كله، إلا أن حكومة العدالة والتنمية تحاول تحويل تلك الأزمة إلى فرص للربح، وقالت: "سيعقد يوم الخميس الموافق 26 مارس مناقصة لإعادة إعمار وتأسيس جسور "دورسونكوي" ومنطقة بناء قناة إسطنبول؛ ما هو الغرض من إنفاق الموارد العامة على تلك الأشياء خلال تلك الفترة التي يتم فيها تعليق الخدمات العامة؟ يجب تأجيل تلك المناقصة فورًا. يجب استخدام الموارد العامة وميزانيات الدولة لصالح الصحة والشعب.