شكرا لقرائتكم خبر عن هيام حلاوة: التزام المصريين بقرار حظر التجول يؤكد ثقة المصريين في قياداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم أن مصر دولة قانون واستجابة المصريين للتعليمات الخاصة بحظر التجول يؤكد ثقة المصريين بقرارات القيادة السياسية، حيث وبدأ بالفعل استجابة المصريين لقرار حظر التجول وذلك فى ضوء مجهود وزارة الداخلية لتطبيق القرار والتصدي لمخالفة قرار الحظر وتحذير المواطنين بعدم المخالفة أو التشكيك فى تطبيق القرارات والتهاون بها وهذا ما أعلنه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال مناشدته للمواطنين بالالتزام وحرصه الشديد على تطبيق قرار الحظر .

وأضافت عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، أن الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لضمان تطبيق المصريين لقرارات حظر التجول هو ما تعودنا عليه من الأجهزة الأمنية بمصر ودور رجال الشرطة المتميز فى الحفاظ على المواطنين ومراعاة السلامة الأمنية للشعب المصرى.

وفى وقت سابق بدأت الجهات المعنية، منذ قليل، تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق على مستوى الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غداً الخميس، فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.

Advertisements

وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.