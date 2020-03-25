شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.."الوزراء" ينشر أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أحدث الاحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

وأوضح الإنفوجراف أن عدد المصابين فى 195 دولة 460.309 مصاب و113.783 متعافى و20.828 حالة وفاة.

وفى مصر بلغ إجمالى الإصابات 456 و 95 عدد المتعافين و21 حالة وفاة .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أجرى عدداً من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والادوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرصاً على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذا تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضاً بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.



