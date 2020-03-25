شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله يشيد باستجابة المصريين لرسالة الرئيس بتطبيق قرارات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، الأهمية القصوى لرسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى بعثها للشعب المصرى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الساعات الأولى من حظر التجوال، مناشدا جميع المواطنين الالتزام التام بتنفيذ هذه الرسالة المهمة التى أعرب فيها الرئيس عن تطلعه لالتزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين وذلك فى اليوم الأول لتطبيق إجراءات حظر التجوال.

وأعلن " حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى فى رسالته أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا، وأيضًا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر، وإننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد، حفظ الله مصر وشعبها العظيم" .

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن سعاته الغامرة بحرص الشعب المصرى العظيم والتزامه التام والحقيقى برسالة الرئيس السيسى فى أول يوم للقرارات والإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا مشيدا بأداء المحافظين ومديرى الأمن وقيادات الشرطة والضباط والجنود داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى لمتابعة تطبيق إجراءات وقرارات مواجهة فيروس كورونا.