شوارع الشرقية خالية والأهالي يلتزمون بقرار الحظر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

شهدت مختلف شوارع قرى ومراكز ومدن محافظة الشرقية، على مدار الساعتين الماضيتين، التزامًا كبيرًا من جانب المواطنين بحظر التجول، الذي بدأ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، ويستمر لنحو 11 ساعة، طوال أسبوعين، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

وفي مدينة العاشر من رمضان، خلت الشوارع من المارة ووسائل النقل العامة والخاصة، بالإضافة إلى غلق أغلب المحال والأنشطة التجارية باستثناء القطاعات التي نص عليها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهي محال البقالة والمخابز والصيدليات.

وفي مدينة الزقازيق، شهدت المنطقة المحيطة بديوان عام المحافظة انتشارًا لسيارات ورجال الأمن تنفيذًا لقرار حظر حركة المواطنين، دون رصد أي مخالفات من جانب المواطنين حتى الآن، وهو ما حدث كذلك في مدينتي القنايات وديرب نجم، وسط التزام كبير من جانب الجميع لأجل تجاوز المحنة التي يشهدها العالم منذ ظهور فيروس كورونا المُستجد.

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ووجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.

ووجه المحافظ الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.

ويشمل قرار الحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل الجماعي (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.​