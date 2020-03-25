أمن الأقصر ينتشر بشوارع المحافظة تطبيقًا لقرار الحظر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
خلت شوارع محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، من حركة المواطنين الذين التزموا منازلهم في أول أيام تطبيق قرار الحظر، الذي بدءًا في السابعة مساءً ويستمر إلى السادسة صباحًا، لمدة أسبوعين، ضمن خطة الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأغلقت المحال التجارية والشركات ومختلف القطاعات التجارية أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما استمرت الصدليات ومحلات بيع السلع الغذائية والمخابز والمراكز الطبية في العمل.
وخلت شوارع الأقصر من أي سيارات أو مركبات، فيما انتشرت قوات الأمن في مختلف شوارع المحافظة لتنفيذ قرار الحظر.
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