بالصور.. شوارع الإسكندرية خالية في أولى ساعات تطبيق حظر التجول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير - الخليج 365:

خلت شوارع محافظة الإسكندرية من المارة، في الساعات الأولى لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستمر عدد من المنشآت المستثناة من القرار في تقديم خدماتها خلال فترة الحظر، وشملت الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت، فيما تمركزت قوات أمنية في بعض الميادين، بالتزامن مع مرور دوريات مكثفة بالشوارع، لمتابعة تطبيق القرار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس عن حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها مد تعليق الدراسة أسبوعين آخرين، وغلق المحال التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا، فيما استثنى القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات.​