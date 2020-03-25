محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر: قررت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، غلق منافذ خدمة العملاء والفروع التجارية التابعة للشركة بكافة أحياء المحافظة، لمدة أسبوعين. وقال رئيس الشركة المهندس أحمد جابر إن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وطالب رئيس شركة مياه الشرب أصحاب العدادات مسبقة الدفع سرعة التوجه للفرع التابع له لعمل تحديث على الكارت حتى يكون صالحًا للاستخدام منعًا لحدوث انقطاع بالخدمة.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق فروع خدمة العملاء بشركة مياه الشرب في الإسكندرية لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.