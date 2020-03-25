نتنياهو يلمح لاستخدام خيار الإغلاق التام حال تفشي كورونا في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى استخدام خيار الإغلاق الكامل للبلاد، حال تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) وعدم السيطرة عليه.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة مساء الأربعاء، إن الحكومة تدرس الخطوات التالية لمواجهة الفيروس، وأعرب عن أمله بالعودة إلى "الأيام الطبيعية"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيروس كورونا بوباء الطاعون الدبلي، لافتًا إلى أنه لا يعلم متى سينتهي هذا الوباء.

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وأضاف أن الحكومة تتخذ خطوات للتحضير لذلك، وتبذل جهودا حثيثة للحصول على معدات طبية إضافية، على خلفية المعلومات حول وجود نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي بالبلاد.

وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من 5 آلاف فحص للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

ووضع نتنياهو فيروس كورونا في صف واحد مع أخطر الأوبئة في تاريخ البشرية مثل الطاعون والكوليرا، والتي حصدت عشرات الملايين من الأرواح في القرون الماضية.

وجدد بنيامين نتنياهو دعوته لمنافسيه لتشكيل حكومة طوارئ لمحاربة تفشي الفيروس.