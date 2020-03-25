نتنياهو يشبه فيروس كورونا بالطاعون

شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيروس كورونا بوباء الطاعون الدبلي، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى سينتهي تفشي هذا الوباء.

وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة له، اليوم الأربعاء أن الحكومة تدرس الخطوات التالية لمواجهة الفيروس، وأعرب عن أمله بالعودة إلى "الأيام الطبيعية"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتوقع نتنياهو أنه قد تكون هناك آلاف الإصابات الجديدة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه في حال لم يتسن تحقيق تقدم ملموس في محاربة كورونا، فإن الإغلاق الكامل سيكون الخيار الوحيد لدى الحكومة.

وأضاف أن الحكومة تتخذ خطوات للتحضير لذلك، وتبذل جهودا حثيثة للحصول على معدات طبية إضافية، على

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خلفية المعلومات حول وجود نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي بالبلاد.

وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من 5 آلاف فحص للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

ووضع نتنياهو فيروس كورونا في صف واحد مع أخطر الأوبئة في تاريخ البشرية مثل الطاعون والكوليرا، والتي حصدت عشرات الملايين من الأرواح في القرون الماضية.

وجدد بنيامين نتنياهو دعوته لمنافسيه لتشكيل حكومة طوارئ لمحاربة تفشي الفيروس.