شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيروس كورونا بوباء الطاعون الدبلي، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى سينتهي تفشي هذا الوباء.
وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة له، اليوم الأربعاء أن الحكومة تدرس الخطوات التالية لمواجهة الفيروس، وأعرب عن أمله بالعودة إلى "الأيام الطبيعية"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتوقع نتنياهو أنه قد تكون هناك آلاف الإصابات الجديدة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه في حال لم يتسن تحقيق تقدم ملموس في محاربة كورونا، فإن الإغلاق الكامل سيكون الخيار الوحيد لدى الحكومة.
وأضاف أن الحكومة تتخذ خطوات للتحضير لذلك، وتبذل جهودا حثيثة للحصول على معدات طبية إضافية، على
وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من 5 آلاف فحص للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأربعاء.
ووضع نتنياهو فيروس كورونا في صف واحد مع أخطر الأوبئة في تاريخ البشرية مثل الطاعون والكوليرا، والتي حصدت عشرات الملايين من الأرواح في القرون الماضية.
وجدد بنيامين نتنياهو دعوته لمنافسيه لتشكيل حكومة طوارئ لمحاربة تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يشبه فيروس كورونا بالطاعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.