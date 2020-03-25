رواد السوشيال ميديا يسخرون من نصائح ترامب لمواجهة كورونا

أشعلت تغريدة لهيلاري كلينتون، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، عقب سخريتها من طريقة ترامب لمعالجة كورونا.
وسخرت المرشحة الرئاسية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت كلينتون في تغريدة لها عبر تويتر "أرجوكم لا تأخذوا نصيحة طبية من رجل نظر لكسوف الشمس مباشرة"، فى إشارة إلى الواقعة الشهرة للرئيس الأمريكى الذى نظر مباشرة لكسوف الشمس عن عمد، متجاهلاً تعليمات الأطباء بعدم النظر.
وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر عقده خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالاشتراك مع فريق مكافحة وباء كورونا، ولم يتخذ أى إجراءات احترازية لمواجهة ومنع انتشار الفيروس.
وخلال حديثه لامس الطاولة أمامه وفعل مسؤولية نفس الشيء خلال توجيههم نصائح لمواجهة كورونا، ما جعله في موضع سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل على مدار اليوم الأربعاء.
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