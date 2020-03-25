لبنان: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 5

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى خمس وفيات بعد وفاة مصاب كان يعاني من حالة متقدمة من سرطان الرئة.
وأعلن مستشفى سيدة المعونات الخاص الذي يستقبل المرضىالمصابين بفيروس كورونا في المنطقة الممتدة من شمال بيروت إلى أقصى شمال لبنان، في بيان عصر اليوم الأربعاء عن " وفاة أحد المرضى الذي كان يعاني من حالة متقدمة من سرطان الرئة، والذي جرى استقباله منذ بضعة أيام إثر إصابته بالفيروس المذكور".
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان ارتفع اليوم إلى 333 إصابة، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، بزيادة 29 إصابة عن يوم أمس
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