العراق يعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 29 شخصًا

أعلنت وزير الصحة، رئيس خلية الأزمة في العراق، جعفر علاوي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة.
وقال علاوي، في بيان صحفي، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئةسجلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا".
وأوضح أن "الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكربلاء وكركوك، وكذلك في النجف والسليمانية والديوانية وأربيل"، مبينا أن "حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا في محافظتي كركوك وبابل"،حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية
وأعلن علاوي، عن تسجيل 14 حالة شفاء من الفيروس التاجي، في البلاد".
ودعا علاوي المواطنين الذين يشكون من أعراض الإنفلونزا إلى "مراجعة أقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم"، مشيرا إلى أن أغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة المؤسسة الصحية، "مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه"
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