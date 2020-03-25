تسجل 231 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بفرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة رويترز.
وأوضح مكتب الصحة العامة في فرنسا أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة تجاوز الـ25233.
وكان رئيس اتحاد المستشفيات في فرنسا، فريدريك فاليتو، قال في وقت سابق من اليوم إن حصيلة الوفيات بفيروسكورونا في البلاد أعلى بكثير من تلك التي أعلنتها السلطات الحكومية.
وأكد فاليتو على أن الحصيلة اليومية الرسمية التي يتم الإعلان عنها تضم فقط الذين يموتون في المستشفيات، ولا تشمل أولئك الذين يموتون في منازلهم أو دور كبار المسنين.
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