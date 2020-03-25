الولايات المتحدة : عدد المصابين بكورونا يتجاوز الـ60 ألفًا والضحايا 827

أشارت آخر البيانات حول تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أن عدد المصابين تجاوز الـ 60 ألف مصاب، فيما بلغت حصيلة الوفيات 827 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبيّنت معطيات جامعة جونز هوبكينز أن أكثر من 200 مصاببفيروس كورونا توفوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبلغت نسبة الوفيات 1.38%، حسب الإحصاءات المتوفرة.
وفي وقت سابق، أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها (CDC) في الولايات المتحدة بتسجيل 10270
تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
وأصبحت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم من حيث انتشار فيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا.
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