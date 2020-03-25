إيطاليا: لليوم الرابع على التوالي تراجع حالات الإصابة بكورونا

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا، لليوم الرابع على التوالي، وفقا للنشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية.

وسجلت إيطاليا اليوم الأربعاء 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57521

حالة.

وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء 3612 إصابة، مقابل 3780 يوم الاثنين و3957 إصابة يوم الأحد و4821 إصابة يوم السبت.

كما سجلت 683 حالة وفاة جديدة

ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7503، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات، وبينها الوفيات وحالات الشفاء، إلى 74386، بنسبة زيادة يومية تبلغ 5ر7 بالمئة.

وارتفعت حالات الشفاء بنحو 12 بالمئة إلى 9362 حالة، بينما ارتفع عدد مرضي الرعاية المركزة إلى 7ر2 بالمئة فقط