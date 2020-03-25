ارتفاع قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 151

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة قتلى عناصر الفصائل الموالية لأنقرة "مرتزقة أردوغان" في معارك ضد الجيش الليبي بمناطق ليبية عدة إلى 151 قتيلا. قال المرصد: "لقي 8 مقاتلين مصرعهم خلال الأيام القليلة الفائتة، وبعضهم جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه ضمن مناطق نفوذ فصائل "درع الفرات" بالريف الحلبي، وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 151 مقاتلا.

أسر سوري

على صعيد متصل، تمكنت قوات حفتر من أسر مقاتل سوري ضمن المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا، بينما توزع القتلى على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، على حد تعبيره. كشفت شعبة الإعلام الحربي عن أسر 7 عناصر من المرتزقة وغنم عدد من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر، خلال محاولتهم الهجوم على قاعدة الوطية الجوية، مشيرة إلى أن الميليشيات قامت بهجومٍ غادرٍ على القاعدة أفشلته مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة.

محور عين زارة

من جانبه، أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الليبي حققت خلال آخر 24 ساعة تقدمات كبيرة في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس، ردا على الانتهاكات المتكررة وخرق الهدنة من قبل الميليشيات التي آخرها الهجوم الصاروخي العشوائي على مدينة ترهونة، والهجوم المباغت على مواقع الكتيبة 127 في عين زارة. أضاف المصدر أن قوات الوفاق تقهقرت وفرت مهزومة، وانسحبت إلى جزيرة الفرناج، مؤكدا أنه لم تسجل خسائر في صفوف سرايا قوات الجيش الليبي.

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3 هجمات فاشلة للوفاق خلال 24 ساعة

هجوم صاروخي على ترهونة

قاعدة الوطية العسكرية الجوية

مهاجمة مواقع عسكرية في عين زارة