السديس: القمة الاستثنائية تؤكد ريادة المملكة عالميا



أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن استضافة المملكة للقمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إنما يدل على عمق مكانة المملكة وريادتها عالمياً ورسالتها الإنسانية وتأثيرها الكبير في جميع المجالات وفي مقدمتها "الصحة". موضحا أن هذه القمة الاستثنائية الافتراضية والتي دعت إليها بلادنا المباركة سوف تقام بهدف القضاء على هذا الوباء العالمي والمحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي للجميع. وأضاف: لطالما كان لمملكتنا الحبيبة جهود مباركة وسعي حثيث لإنهاء مثل هذه الأزمات والجائحات والقضاء عليها، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ حكومتنا الرشيدة ويسدد خطاها ويبارك في مسعاها، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل الشرور.

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