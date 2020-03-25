ونقل عن وزير الدفاع الراحل عزمه استكمال عملية السلام قبل حلول التاريخ المحدد لها 9 أبريل المقبل، ضمن آخر تصريحات أدلى بها قبل وفاته بذبحة صدرية ألمت به فى جوبا، بعد أن أمضى آخر ليلة له في مفاوضات شاقة مثل فيها حكومة السودان، مع الحركة الشعبية للاتفاق على الترتيبات الأمنية فى المنطقتين «جبال النوبة والنيل الأزرق».
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك ينعى وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.