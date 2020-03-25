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حمدوك ينعى وزير الدفاع

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نعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر الذي توفي، أمس، بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية، بينما كان منخرطاً ضمن وفد التفاوض مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا.

ونقل عن وزير الدفاع الراحل عزمه استكمال عملية السلام قبل حلول التاريخ المحدد لها 9 أبريل المقبل، ضمن آخر تصريحات أدلى بها قبل وفاته بذبحة صدرية ألمت به فى جوبا، بعد أن أمضى آخر ليلة له في مفاوضات شاقة مثل فيها حكومة السودان، مع الحركة الشعبية للاتفاق على الترتيبات الأمنية فى المنطقتين «جبال النوبة والنيل الأزرق».


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