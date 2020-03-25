«الصحة العالمية» لـ «الاتحاد»: حظر التجوال ومنع التجمعات يقللان فرص انتشار كورونا

شعبان بلال (القاهرة)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن قرارات تعليق التجمعات وتقييد التجوال وإغلاق المدارس والجامعات، تعود إلى البلدان والحكومات، موضحاً أن هذه الإجراءات تساعد على إبطاء انتشار فيروس «كوفيد ـ 19».

وأكد الخولي لـ «الاتحاد»، ضرورة استناد هذه القرارات بالكامل إلى تقييم المخاطر الذي تُجريه البلدان، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، مشدداً على أن تدابير المباعدة الاجتماعية هذه من شأنها إبطاء انتشار المرض، مع ملاحظة أن تدابير الاحتواء، مثل تتبُّع المُخالِطين، وعزل المصابين في الحجر الصحي، واقتفاء الفيروس، لا تزال فعَّالة في البلدان التي عدد حالات الإصابة فيها أقل.

وشدد استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية على أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل، وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي، هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس، وكسب الوقت حتى تتمكن السلطات المحلية من تطبيق الإجراءات الوقائية، واستكمال قدرات البلدان على هزيمة الجائحة، موضحاً أنها إجراءات دفاعية يمكن أن تساعد في تقليل العبء على النظام الصحي، وتقليل انتقال العدوى.