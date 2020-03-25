السعودية تمنع التنقل بين المدن في إجراءات احترازية جديدة

أحمد شعبان، جمال إبراهيم، ساسي جبيل، محمد إبراهيم (عواصم)

تواصل الدول العربية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية في محاولة منها لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد ـ 19»، يأتي ذلك تزامناً مع تسجيل العديد من حالات التعافي بين مصابين بالفيروس في العديد من الدول العربية.

وأعلنت السعودية أمس، منع سكان مناطق المملكة الـ 13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى وفق إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس «كوفيد ـ 19». وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على هذه الإجراءات الجديدة التي تشمل أيضاً منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية. وأضافت أنه يعمل بذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي المعلن عنه الأحد الماضي. وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تشمل منع التنقل للفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق إجراءات وضوابط تضعها الجهات المعنية. وأوضحت انه سيتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة السعودية زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق ويبدأ العمل بهذه الإجراءات اليوم الخميس. وسجلت المملكة أمس، 133 إصابة ووفاة واحدة جديدة بالفيروس، ليتراجع العدد اليومي للمصابين، مقارنة مع أمس الأول. وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المملكة خلال اليوم الماضي إلى 900 حالة.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة، باسل الصباح، أمس، عن شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 43 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية أمس، أنها سجلت 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 13 حالة أخرى للشفاء. وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للحالات الفعلية القائمة بلغ بذلك 226 إصابة بينها 224 حالة مستقرة وحالتان تحت العناية. كما أشارت إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع 190 بعد تسجيل الحالات الـ 13 وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقي الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة 15 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد ـ 19» لمواطنين عُمانيين منها 7 حالات مرتبطة بالمخالطة بمرضى سابقين، و7 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في عُمان 99 حالة، وأكدت أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعيةً الجميع للتقيد الأكمل بإجراءات العزل الصحي.

كما سجلت الحكومة الفلسطينية إصابتين جديدتين بالفيروس لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة، ولامرأة ستينية من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، مضيفة أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث من مجموعة تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي. كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية أمس، 29 إصابة جديدة بالفيروس. وأشارت الوزارة في بيان لها أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس الأول.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليبلغ بذلك عدد الإصابات 442 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 93 حالة. وأعلن محمد معيط وزير المالية المصري، توفير 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مصر، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وفي الأردن، بدأ آلاف الأشخاص أمس، الخروج من منازلهم للتسوق من المتاجر وأفران الخبز والصيدليات القريبة بعد قرار السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول لثماني ساعات يوميا.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات التونسية عن حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ما يرفع الحصيلة إلى 4 وفيات منذ انتشار الفيروس في تونس. وفي الجزائر، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 302 حالة إصابة، و21 حالة وفاة.