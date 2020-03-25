بروكسل (وام) دعت 9 دول في الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى إنشاء «أداة دين مشتركة» من أجل تمويل دعم النظم الصحية ضمن التعبئة العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد.

وجاءت الدعوة في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عشية عقد قادة الدول الأوروبية السبع والعشرين لقاء قمة عبر الفيديو مكرس بالكامل لبلورة استجابة جماعية لوباء كورونا المستجد.

وقع الرسالة رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا ولكسمبورغ وإيرلندا وسلوفينيا واليونان.

وقالت الرسالة «يجب علينا العمل على أداة دين مشتركة صادرة عن مؤسسة أوروبية لجمع الأموال في السوق وأنه يجب أن يكون لأداة الدين العام هذه مبلغ كافٍ وتاريخ استحقاق كافٍ ليكون فعالًا تمامًا وتجنب مخاطر إعادة التمويل اليوم وفي المستقبل ويجب دراسة أدوات أخرى مثل التمويل المحدد للنفقات المتعلقة بالفيروس في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020 و2021».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 دول أوروبية تدعو لإنشاء أداة دين مشتركة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.