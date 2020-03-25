الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في تشاد ونيجيريا

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

دانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً شمال شرقي نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودا في جزيرة بوما غرب تشاد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبها، دانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنوداً شمال شرقي نيجيريا وأوقع عشرات القتلى والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية جراء هذا الاعتداء، مشددة على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وأعربت الوزارة عن تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعباً وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي، قال إن 92 جندياً قتلوا و47 أصيبوا في هجوم نفذه إرهابيو جماعة «بوكو حرام»، وهو أكبر عدد يسقط في هجوم يستهدف الجيش.

ووقع الهجوم يوم الاثنين في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد بغرب البلاد، حيث تقاتل قوات من تشاد ونيجيريا والنيجر عناصر «بوكو حرام» الإرهابية منذ أعوام. وقال ديبي أثناء تفقده موقع الهجوم «شاركت في الكثير من العمليات... لكن لم يسبق في تاريخنا أن فقدنا كل هذا العدد من الرجال دفعة واحدة». وعرض التلفزيون الرسمي مقطعاً للرئيس، وهو يسير بين حطام سيارات محترقة. وقتلت جماعة «بوكو حرام» التي ظهرت في شمال شرق نيجيريا في 2009، أكثر من 30 ألف شخص، وأجبرت نحو مليونين على النزوح من منازلهم.