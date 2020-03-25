مقتل عشرات الحوثيين بغارات ومعارك في الجوف ومأرب

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، باستمرار المعارك العنيفة مع قوات الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرق البلاد.

وذكر مسؤول محلي ومصادر ميدانية في محافظة الجوف لـ«الاتحاد»، أن قوات الجيش، وبإسناد جوي من التحالف، تمكنت صباح الأربعاء من التصدي لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على منطقة وادي وسط جنوب شرق مديرية خب والشعف.

وأضاف المسؤول المحلي أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت ساعات وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، مؤكداً أن القوات تمكنت من أسر 12 من عناصر ميليشيا الحوثي والاستيلاء على أربع مركبات عسكرية تابعة للميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس الأربعاء، أكثر من 20 غارة على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في مديرية خب والشعف، تركزت معظمها على أهداف تابعة للميليشيات في منطقة ومحيط وادي وسط. وأوقعت الضربات الجوية عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، ودمرت العديد من آلياتها وعتادها العسكري، بحسب مصادر ميدانية في الجوف.

وإلى الجنوب من الجوف، اندلعت في وقت مبكّر أمس الأربعاء معارك شرسة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في مديريتي مجزر وصرواح، شمال وغرب محافظة مأرب الغنية بالنفط والمقر المؤقت لقيادة الجيش اليمني.

وذكرت مصادر محلية في مأرب لـ«الاتحاد» أن مواجهات عنيفة دارت في معظم خطوط التماس بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي خصوصاً في شمال مديرية مجزر المتاخمة للجوف، ومنطقة «مفرق الجوف»، الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين محافظات الجوف ومأرب وصنعاء..

وشهدت مديرية صرواح، غرب مأرب، فجر الأربعاء معارك شرسة وصفت بالأعنف بين القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل المحلية، والميليشيات الحوثية التي تحاول فرض سيطرتها على المديرية والتقدم شرقاً باتجاه مدينة مأرب.

وذكر مصدر قبلي في مأرب أن «قوات الجيش والمقاومة القبلية صدت هجوماً عنيفاً للميليشيات الحوثية في منطقة المشجح»، شمال مديرية صرواح.

وكان وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، ترأس، أمس الأول الثلاثاء، في مدينة مأرب اجتماعاً موسعاً للقيادات المحلية العليا في محافظات مأرب وصنعاء وريمة والبيضاء وذمار وعمران، ناقش المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات.

وأقر الاجتماع «التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام في مختلف المحافظات والمناطق المحررة للتوجه نحو تحرير العاصمة صنعاء وصعدة للقضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة»، بحسب الحساب الرسمي لوزير الدفاع اليمني على تويتر.

ومن جانبه، أشاد وزير الدفاع، الفريق المقدشي، «بجهود ومواقف الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقفتهم الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني في معركة الدفاع القومي والمصير العربي المشترك».