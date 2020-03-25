طوكيو وواشنطن تتفقان على التعاون لتطوير لقاحات ضد كورونا

طوكيو (وكالات) اتفقت اليابان والولايات المتحدة على التعاون في مجال تطوير لقاحات مضادة لفيروس «كوفيد 19» الذي صنفته منظمة الصحة العالمية «جائحة». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوغا، في مؤتمر صحفي في طوكيو أمس، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أن المباحثات بين الجانبين تناولت أيضاً قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، التي كان من المقرر إقامتها في طوكيو الصيف المقبل، لمدة عام بسبب انتشار الفيروس.

وأضاف أن الرئيس الأميركي أعرب، خلال الاتصال الذي استمر 40 دقيقة، عن دعمه لقرار التأجيل، واصفاً إياه بأنه «قرار سديد وعظيم للغاية». وأضاف أن «الجانبين شددا على أنهما سيعملان على إقامة دورة الألعاب، كدليل على أن البشرية قد تغلبت على عدوى الفيروس».

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