4 قتلى في هجوم انتحاري في مقديشو

مقديشو (وكالات) قُتل أربعة أشخاص على الأقل وجُرح سبعة آخرون، أمس، في تفجير انتحاري استهدف مقهى قرب نقطة تفتيش في مقديشو، وفق ما أعلن مصدر أمني. وقال الضابط في الشرطة إبراهيم محمد، إن «التحقيقات جارية، لكننا نعتقد أن انتحارياً من حركة الشباب الإرهابية فجّر نفسه في مقهى مزدحم قرب تقاطع سيدكا. قُتل في الانفجار أربعة مدنيين بينهم مالك المحل وجُرح سبعة آخرون».

وتبنّت حركة الشباب الإرهابية الهجوم. وروى شهود الفوضى التي عمّت المكان الذي يستقطب عادة أعداداً كبيرة من المدنيين وقوات الأمن. وقال شاهد عيان يدعى سيد علي كان موجوداً على مقربة من موقع الاعتداء، إن «قوات الأمن طوّقت المنطقة. شاهدت سيارات إسعاف تنقل عدداً من القتلى والجرحى. ساد الهلع وعمّت الفوضى المكان».

وترتبط حركة الشباب الإرهابية الصومالية بتنظيم القاعدة.

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