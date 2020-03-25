فرنسا تسجل 231 وفاة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أحصت فرنسا، اليوم الأربعاء، 231 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة. بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس في فرنسا إلى 1331 حالة، بحسب ما أعلن مسؤول في القطاع الصحي.

وقال مدير الهيئة الوطنية للصحة جيروم سالومون، إن حصيلة المصابين، الذين نقلوا إلى المستشفيات في البلاد، بلغت 11 ألفاً و539 شخصاً.

ودخلت فرنسا أسبوعها الثاني من الإغلاق الشامل الذي فرضه الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

وزار ماكرون، الأربعاء، مستشفى ميدانيا أقامه الجيش قرب مستشفى في مدينة ميلوز التي كانت من أولى البؤر التي ظهر فيها المرض في فرنسا.

من جهة أخرى، وضمن إجراءات محاربة كورونا، قالت الشركة المشغلة لمطار «أورلي»، في بيان اليوم الأربعاء، إن المطار الواقع جنوبي العاصمة باريس والذي يستخدم في الأساس للرحلات القصيرة سيغلق اعتباراً من 31 مارس الجاري وحتى إشعار آخر بسبب عدوى فيروس كورونا.

وتراجعت حركة السفر في المطار 92 في المئة، أمس الثلاثاء، مقارنة بنفس اليوم العام الماضي، وكانت نسبة التراجع 89 في المئة في مطار «شارل ديجول الدولي» في العاصمة الفرنسية.

وتقرر إقلاع وهبوط جميع الرحلات إلى منطقة باريس من مطار «شارل ديجول» الذي سيتم تقليص أنشطته أيضاً.