«الناتو» يتولى نقل معدات طبية من الصين إلى أوروبا

بروكسل (وكالات) أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» توليه رحلة الشحن للمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات المختلفة من الصين إلى أوروبا وفي ثاني رحلة من نوعها.

وهبطت طائرة شحن تحمل عدة أطنان من الإمدادات الطبية من الصين، بما في ذلك أجهزة التنفس الحيوية والملايين من الأقنعة في مطار باردوبيتشي بجمهورية التشيك، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي استفحلت عوارضه في غالبية دول الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الرحلة هي الثانية من نوعها إلى جمهورية التشيك، حيث من المقرر القيام برحلات أخرى إلى التشيك وسلوفاكيا في الأيام القادمة.

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