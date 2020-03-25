السعودية تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليبلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة 900 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن من بين الحالات 18 حالة رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات الـ 115 من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية.

وأكد أن جميع الحالات تتلقى الرعاية وحالتها مستقرة، باستثناء 4 حالات حرجة، وحالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة بلغ من العمر 46 عاماً.

بهذا يبلغ إجمالي الوفيات حالتين (2)، فيما تعافت حالة إضافية، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 29 حالة.

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