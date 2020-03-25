وفاة دبلوماسي بريطاني إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة ستيفن ديك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في العاصمة المجرية بودابست متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الدبلوماسي، البالغ من العمر 37 عاما، توفي في المجر يوم أمس الثلاثاء. وكان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر الماضي وفقا لسيرته التي نشرت على موقع الحكومة البريطانية.

وبوفاة ديك، وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى عشرة طبقا للبيانات الرسمية للحكومة المجرية التي نشرت في وقت سابق اليوم والتي اكتفت بالقول إن مواطنا بريطانيا توفي نتيجة إصابته بالفيروس.

ونقل بيان وزارة الخارجية البريطانية عن وزير الخارجية دومينيك راب قوله «حزنت للغاية للأنباء التي أفادت بوفاة ستيفن وقلبي مع والديه».

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