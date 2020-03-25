روسيا تسجل وفاة شخصين مسنين مصابين بفيروس كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن شخصين مسنين توفيا في العاصمة موسكو أثبتت الفحوص أنهما يحملان فيروس كورونا.

وقالت مديرية الصحة في العاصمة، في بيان، إن «مريضين مسنين توفيا في موسكو بعد أن تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا»، مضيفة أنهما كانا يعانيان من التهاب الرئة ومضاعفات أخرى.

ولم تؤكد روسيا أي وفيات مباشرة بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في موسكو، الأسبوع الماضي، وفاة امرأة ثبتت إصابتها بالفيروس، إلا أنها ذكرت لاحقا أن التشريح أظهر أنها توفيت بسبب جلطة دماغية.

وقالت السلطات ذاتها، أمس الثلاثاء، إن امرأة مسنة توفيت في مستشفى الأمراض المعدية ثبتت إصابتها بالفيروس. ولكن سبب الوفاة كان إصابتها المتقدمة بالسرطان.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كلمة إلى الأمة أكد فيها خطورة الوباء غداة زيارته مستشفى في موسكو يعالج فيه المصابون بالفيروس.