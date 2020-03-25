إثيوبيا تعتزم الإفراج عن آلاف السجناء لمواجهة «كورونا»

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عزمها الإفراج عن آلاف السجناء من سجون البلاد المكتظة في إطار مواجهتها وباء فيروس كورونا.

وصرح النائب العام أدانيك إبيبي للإعلام الرسمي أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 4000 سجين يحتجز العديد منهم لارتكاب «جرائم صغيرة» أو مخالفات تتعلق بالمخدرات أو لم يتبق على فترة سجنهم سوى أقل من عام.

وقال أدانيك «بالنظر إلى طبيعة انتقال الفيروس ولإنهاء الاكتظاظ في السجون، سيتم وقف أحكام 4011 سجيناً ومنحهم العفو»، مضيفاً أن الإفراج سيبدأ الخميس.

وحتى مساء الثلاثاء، أكدت إثيوبيا 12 حالة إصابة بكوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا، بعد إجراء 480 اختباراً معملياً، وفقًا لمعهد الصحة العامة الإثيوبي.

ويقول المسؤولون في المعهد إن جميع الحالات تتعلق بأشخاص قدموا من الخارج أو كان لديهم اتصال مباشر بأشخاص جاءوا من الخارج.

وأمر رئيس الوزراء أبيي أحمد بعدد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية والحد من الاكتظاظ في الحافلات وسيارات الأجرة.

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