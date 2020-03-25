نتيجة ثاني فحص كورونا للمستشارة الألمانية جاءت سلبية

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية.
وأضاف شتيفن زايبرت، في بيان، "تواصل المستشارة العمل من العزل المنزلي".
وأكد أن ميركل ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سيُطلع الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول.
وتعزل ميركل نفسها، منذ مساء يوم الأحد الماضي، وتعمل من منزلها بعدما تلقت لقاحاً من طبيب يوم الجمعة تبين لاحقاً أنه مصاب بالفيروس. وكانت ميركل تتلقى لقاحاً لدى هذا الطبيب للوقاية من العقدية الرئوية.
وأوضح أن المستشارة في حالة جيدة.
وقال زايبرت، في برلين، إن ميركل تدير أعمالها من المنزل، مضيفاً أنها على اتصال وثيق مع وزرائها وموظفيها.
وجاءت نتيجة أول اختبار خضعت له ميركل لمعرفة ما إذا كانت مصابة بالفيروس أم لا سلبية.
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