أكثر من 3 مليارات شخص تحت الحجر الصحي بسبب «كورونا»

أظهر إحصاء، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في نحو سبعين بلداً ومنطقة دعتهم السلطات إلى ملازمة منازلهم تحسباً لانتشار وباء كوفيد-19.

وفرضت العديد من المناطق المعنية حجراً إلزامياً على غرار الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والأرجنتين والعديد من الدول الأميركية، فيما أعلنت دول أخرى حظر تجول أو حجراً صحياً أو اكتفت بإصدار توصيات.

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