"صندوق النقد" والبنك الدولي يدعوان إلى تجميد تسديد ديون الدول الأشدّ فقراً

طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، من دائني الدول الأشدّ فقراً "تجميد تسديد الديون" كي تتمكن هذه الدول من استخدام ما لديها من أموال لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأشارت الهيئتان في رسالة مشتركة إلى أن فترة السماح هذه ستسمح بتحليل الوضع وحاجات كل دولة.

وطلبت أيضاً من مجموعة العشرين تكليفهما مهمة التقييم لإعداد لائحة بالدول التي ترزح تحت ديون هائلة والعمل على إعادة هيكلتها.

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وأوردت الرسالة "سنطلب أن تتم المصادقة على هذا الطلب من جانب لجنة التنمية خلال اجتماعات الربيع (للمؤسستين) يومي 16 و17 أبريل والتي ستعقد هذا العام عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19.

وأضافت أن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مقتنعان بأن من الواجب التخفيف من عبء الدول النامية وتوجيه إشارة قوية للأسواق المالية".

وأكدت أن "المجتمع الدولي سيرحب بدعم مجموعة العشرين لهذا النداء".