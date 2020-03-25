بالفيديو: صب زيتاً بأنوف مرضى كورونا.. رجل دين إيراني يفر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مارس 2020 10:15 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية بهروب رجل دين إيراني أثار ضجة في البلاد، وعلى مواقع التواصل بعد أن ظهر في مقاطع مصورة متنقلاً بين المصابين بفيروس كورونا، مشجعاً إياهم على استنشاق زيت معطر زاعماً أنه “زيت من النبي” يشفي المصابين.

وفي التفاصيل، صدرت مذكرة قضائية باعتقال مرتضى كوهنسال، المروج لما يعرف في إيران بـ”الطب الإسلامي”، والذي كان يدور على المستشفيات، ويعطي بعض “الأدوية المعجزة” للمصابين بكورونا.

وكشف المدعي العام في مدينة أنزالي شمال إيران، أن مذكرة اعتقال صدرت بحق الرجل الذي عرض حياة العديد من المرضى للخطر.

“العلاج المعجزة”!

وكان كوهنسال الذي ادعى أن لديه “علاجًا معجزة” أطلق عليه “عطر النبي”، أعطى لأحد الشبان المرضى علاجه هذا، قبل أن يتوفى الأخير بعد ذلك بثلاثة أيام.

ونشر مدعي الطب هذا، مقطع فيديو لنفسه على وسائل التواصل، وهو يزيل الكمامات التي يرتديها المرضى ثم يقوم بفرك العطر تحت أنوفهم، زاعمًا أنه سيجعلهم يعطسون ويشفون من الفيروس، الذي حصد الآلاف في البلاد.

وكانت عدة أحداث مشابهة حصلت في البلاد في الفترة الأخيرة، فقد زعم أحد الشخصيات، الذي بات يُعرف على مواقع التواصل باسم “أبو الطب الإسلامي في إيران” الأسبوع الماضي، أن إسقاط “زيت القرع المر” في الأذنين في الصباح سيمنع الإصابة بالفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء أو الجائحة، وبأسوأ أزمة صحية تواجه العام.

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يذكر أن إيران أعلنت الثلاثاء تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بكورونا لتصل الحصيلة الإجمالية الرسمية للوفيات بهذا الوباء الذي طال كافة المحافظات الإيرانية الى 1934.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إنه هناك 1762 حالة إصابة جديدة، في رقم قياسي للإصابات في يوم واحد، في الساعات الـ24 الماضية.

كما كشف أن عدد المصابين بالمرض في إيران بلغ 24811 شخصا.