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إسبانيا..إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مارس 2020 10:15 مساءً - GRAF1287. MADRID, 13/01/2020.-Carmen Calvo, durante la toma de posesión de su cargo de vicepresidenta del Gobierno, ministra Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, este lunes después de que el nuevo Gobierno, el primero de coalición en la reciente historia de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, tomó posesión este lunes ante el rey Felipe VI., un acto al que asisten la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega (i) y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. EFE/Javier Lizón 4651#Agencia EFE
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قالت الحكومة الاسبانية، اليوم الأربعاء، إن نتيجة فحص أجري لـ“كارمن كالبو“ نائبة رئيس الوزراء جاءت إيجابية لتؤكد إصابتها بفيروس .

وأضافت الحكومة في بيان أنه تم إجراء الفحص، أمس الثلاثاء، بعد فحص أجري من قبل وجاءت نتيجته سلبية، إضافة إلى فحص آخر وكانت نتيجته غير حاسمة، مما استدعى إجراء فحص جديد.

وقال البيان إن ”كالبو“ المولودة العام 1957 في حالة صحية طيبة وتتلقى العلاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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