إسبانيا..إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

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قالت الحكومة الاسبانية، اليوم الأربعاء، إن نتيجة فحص أجري لـ“كارمن كالبو“ نائبة رئيس الوزراء جاءت إيجابية لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا.
وأضافت الحكومة في بيان أنه تم إجراء الفحص، أمس الثلاثاء، بعد فحص أجري من قبل وجاءت نتيجته سلبية، إضافة إلى فحص آخر وكانت نتيجته غير حاسمة، مما استدعى إجراء فحص جديد.
وقال البيان إن ”كالبو“ المولودة العام 1957 في حالة صحية طيبة وتتلقى العلاج.
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