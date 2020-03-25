كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماكرون" يدفع بالجيش الفرنسي للمشاركة في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، قوات الجيش بالمشاركة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، داعياً الفرنسيين إلى "الاتحاد" لمحاربة الفيروس القاتل، الذي خلف أكثر من 1331 حالة وفاة، و25233 مصاباً

وأشاد ماكرون "بذكرى مقدمي الرعاية الذين دفعوا حياتهم مقابل التزامهم"، قبل دعوة الفرنسيين إلى البقاء "متحدين في قتال الفيروس".

وتابع: "لقد أخبرتكم منذ بضعة أيام أننا في حرب، وعندما نبدأ حربًا نحن ملتزمون تمامًا بها، ويجب أن يكون لدينا دافع واحد فقط، أن نتحد ضد الفيروس".

ووجه خبراء الصحة العامة الفرنسيون، يوم الإثنين الماضي، ملاحظة تحذيرية بشأن استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا، ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا، ولكنهم قالوا: إنه "يمكن استخدامه للمرضى ذوي الحالات الخطيرة وفي ظل ظروف صارمة".

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: بأن "المجلس الأعلى للصحة العامة في البلاد وافق على استخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج المرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفى، إذا وافق الأطباء هناك بشكل جماعي على أنه سيكون مناسبًا".

Advertisements

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان فريق طبي في مستشفى بمرسيليا أنه سيعالج المرضى، الذين يعانون من الفيروس المميت بالعقار المضاد للملاريا إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين.